GdF: individuati 27 lavoratori in ‘nero’ a Taranto e provincia

Nelle ultime settimane, la Guardia di Fiananza di Taranto ha individuato, in vari esercizi commerciali, 27 lavoratori “in nero” e 1 “irregolare” e stanno svolgendo approfondimenti per verificare la regolarità di 12 assunzioni.

I controlli sono stati effettuati nei comuni di Taranto, Manduria, Avetrana, Maruggio, Torricella, Martina Franca, Castellaneta e Palagianello.

Le violazioni, riscontrate dai finanzieri delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca, nonché della Tenenza di Castellaneta, hanno interessato attività commerciali di diverso tipo, tra cui imprese edili, ristoranti, bar, pescherie, panifici e macellerie.

Sono stati inoltre segnalati 13 datori di lavoro per l’utilizzo di manodopera in nero e irregolare e in 4 casi è stato richiesto al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di emettere nei loro confronti un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa.

