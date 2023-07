Garante disabili: Stellato, ‘Persa occasione per diritti dei più deboli’

“Non si è proceduto all’elezione del garante regionale per i diritti dei disabili. Nella seduta di martedì 25 luglio, il consiglio regionale ha respinto la mia richiesta di anticipare la votazione per eleggere il garante regionale per i diritti delle persone con disabilità e, prima della discussione, è persino mancato il numero legale mentre io e pochi altri eravamo in aula, lì dove ci hanno messo i pugliesi. Tre anni di attesa, per l’elezione di questa figura, è un ritardo inaccettabile”. Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale di Italia Viva.

“Un tema, quello dei diritti e della rappresentanza dei cittadini portatori di disabilità, che dovrebbe essere al centro dell’azione politica, non dovrebbe scontare questi ritardi insopportabili – continua Stellato -. Mi sono battuto, in passato, per l’istituzione del disabiilty manager a Taranto, poi avvenuta, figura di cui ho chiesto l’istituzione, attraverso una mozione in consiglio regionale, anche in tutti i comuni pugliesi, consapevole del valore dell’inclusione e dell’integrazione, quale indicatore del reale livello di avanguardia e di sviluppo sociale”.

”Ora, bisogna andare avanti. Rivolgo un appello a tutto il consiglio affinché, senza perdere altro tempo, si proceda all’elezione di questa fondamentale figura, a garanzia di tutti i pugliesi che vivono una condizione di disabilità e di conclamata fragilità. Non facciamo attendere anche loro”, conclude Stellato.

