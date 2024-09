Gara per ex Ilva, chiusa fase preliminare: ‘15 manifestazioni di interesse’

”Si è conclusa questa notte la fase preliminare della gara internazionale per l’ex Ilva, con 15 manifestazioni di interesse da parte di attori nazionali e internazionali. Alcuni di questi hanno presentato proposte per l’intero asset produttivo, mentre altri si sono concentrati su parti specifiche del complesso industriale”. Lo ha annunciato Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, durante un evento a Catania.

Ora si apre una fase successiva in cui le aziende coinvolte potranno accedere a maggiori informazioni per elaborare i loro piani industriali, finanziari, ambientali e occupazionali. Urso ha sottolineato che “altri eventuali interessati potrebbero unirsi ai gruppi già presenti o presentare nuove manifestazioni d’interesse”.

“Nei prossimi mesi, le imprese definiranno piani industriali concorrenti, e sceglieremo quello più adatto a rilanciare la siderurgia nazionale e a promuovere il percorso green del sito di Taranto”, ha dichiarato il ministro. L’obiettivo finale è trasformare l’ex Ilva nel più grande sito siderurgico green d’Europa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author