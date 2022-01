FOGGIA- Ha gambizzato per futili motivi un 39enne in piazza Nuova nella sera del 30 agosto 2021: è stato arrestato il presunto colpevole della sparatoria commessa davanti agli occhi di bimbi e genitori.

Sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Foggia a dare esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip presso il Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Ai domiciliari è finito un quarantenne, già noto alle Forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo e lesioni personali aggravate.

La sparatoria del 30 agosto 2021 in piazza Nuova

La vicenda oggetto di indagine è relativa al grave ferimento di un soggetto avvenuto in Piazza Nuova la sera del 30 agosto scorso, quando un uomo arrivò in pronto soccorso con ferite di arma da fuoco al polpaccio destro.

Il provvedimento cautelare costituisce l’esito cautelare di una attività d’indagine, di tipo tradizionale e tecnico, svolta dai carabinieri e diretta dalla Procura della Repubblica di Foggia, avviatasi subito dopo la notizia della sparatoria. Gli elementi raccolti dagli inquirenti sono stati posti a fondamento della richiesta cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica di Foggia e dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal giudice.

L’indagato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso il proprio domicilio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Va precisato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, seppur attinto da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati per i quali è stata applicata la misura, non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva.