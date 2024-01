Gallipoli, Cavallaro: “Bravi a lottare su ogni pallone”

Al termine del match vinto contro il Barletta ad Ugento, l’allenatore del Gallipoli Giovanni Cavallaro ha commentato così ai nostri microfoni il successo conquistato dai suoi ragazzi: “Ho visto una squadra che ha lottato su ogni pallone e ha risposto a quello che avevo preparato in settimana. Forse ho esagerato un po’ in panchina, ma ci sono delle partite in cui serve la cattiveria agonistica per portare a casa i tre punti e questa era una di quelle”.

