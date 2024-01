Basket, la Happy Casa Brindisi perde 77-80 il derby del sud con Napoli

La GeVi Napoli passa al Pentassuglia al termine di un incontro teso e tirato fino all’ultimo possesso, finisce 77-80 in favore dei campani. La Happy Casa Brindisi lotta con coraggio per quaranta minuti ma la GeVi Napoli si affida totalmente a Jacob Pullen che, con i suoi canestri nei momenti fondamentali, è stato il boia della squadra di coach Sakota. Al termine di una settimana con assenze che hanno rallentato gli allenamenti, Brindisi si presenta bene in campo; parte forte e rimane concentrata anche quando Napoli ribalta il punteggio. Buona prova di Jamel Morris (19 punti) e solida prestazione di Xavier Sneed (11 punti); doppia cifra anche per Frank Bartley che si è caricato la squadra sulle spalle negli ultimi tre minuti ma non è riuscito a concretizzare l’ultimo possesso con la squadra sotto di un punto.

