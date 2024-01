Eccellenza, finale Coppa Italia: senza reti andata Manduria-Molfetta

A Galatina vince l’equilibrio fra Manduria e Molfetta, formazioni militanti nel campionato di Eccellenza pugliese, oggi in campo sul neutro salentino per la finale di andata di Coppa Italia di categoria. Primo tempo più del Molfetta, con Lopez che in almeno due circostanze è riuscito a rendersi pericoloso dalle parti di Maraglino. Nella ripresa viene fuori il Manduria, ma senza riuscire a concretizzare. Resta pertanto tutto aperto in vista della finale di ritorno, in programma per il prossimo 4 febbraio.

