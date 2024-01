Gallipoli, Carrozza: “Abbiamo vinto con merito una partita difficile”

Al termine del match vinto contro il Santa Maria Cilento, l’allenatore del Gallipoli Giovanni Cavallaro ha parlato così ai nostri microfoni: “Sapevamo che sarebbe stata difficile come partita. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, ho contato almeno quattro palle gol nette. Nel secondo tempo le energie sono venute meno anche a causa delle tante assenze, avevamo otto giocatori a casa tra febbre, infortunio e squalifica. Siamo però riusciti a vincere grazie alla giocata di un giocatore importante come Benvenga, che ci ha relegato tre punti tanto importanti quanto meritati. Una dedica? Ieri ho conosciuto una signora di nome Giovanna, che mi ha parlato di quanto suo fratello fosse tifoso del Gallipoli. le avevo promesso che in caso di vittoria avrei dedicato a lui il successo”.

