Galatina, bar frequentato da pregiudicati: chiuso per 10 giorni

La Polizia ha notificato un provvedimento di sospensione della licenza al gestore di un bar a Galatina, disposto dal Questore di Lecce in base all’articolo 100 del T.U.L.P.S. L’attività resterà chiusa per dieci giorni.

Il provvedimento è il risultato di un’intensa attività di controllo effettuata durante l’anno dal Commissariato di Galatina. I controlli, parte di un piano di prevenzione, hanno rilevato che il bar era frequentato abitualmente da individui con precedenti penali, misure di prevenzione a carico e, in alcuni casi, trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Sebbene il gestore del bar abbia collaborato con le autorità, la sospensione è stata adottata per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, impedendo che il locale diventi un punto di riferimento per attività illecite. La notifica è stata eseguita in mattinata dal personale del Commissariato di PS di Galatina.

