Gagliano del Capo, ambulanza rotta e non sostituita, Pagliaro: “Situazione paradossale”

“Da ieri il territorio del Capo di Leuca è senza postazione fissa del 118. L’ambulanza India (con infermiere, soccorritore e autista a bordo) che staziona davanti all’ex ospedale di Gagliano del Capo è guasta, e la Asl di Lecce non ha un mezzo sostituivo”. Lo denuncia il consigliere regionale, capogruppo de ‘La Puglia Domani, Paolo Pagliaro. “Fino a domani il personale impiegato nella postazione 118 di Gagliano è stato messo in ferie forzate, e in caso di necessità – spiega – sono chiamate ad intervenire le squadre di altre postazioni del servizio di emergenza-urgenza”. Pagliaro racconta che “questa mattina è dovuta arrivare un’ambulanza da Scorrano per soccorrere le persone coinvolte in un grave incidente stradale avvenuto vicino all’ospedale di Tricase, sulla provinciale per Depressa, perché la squadra della postazione di Tricase era impegnata a coprire un codice verde ad Alessano, territorio di competenza di Gagliano”. “Tutto questo perché, nell’intera Asl e per ben tre giorni, non c’è un mezzo sostitutivo di emergenza. Una situazione paradossale, che pregiudica la tempestività e l’efficacia del servizio 118. Chiediamo – conclude – che l’azienda sanitaria si assuma la responsabilità di questo grave disservizio di fronte ai cittadini salentini, costretti a subire le conseguenze di un’evidente inefficienza gestionale”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts