G7, Cera: ‘Grave attacco della CNN alla nostra regione’

“Non si può aggiungere altro al reportage della CNN che dipinge la Puglia come una terra desolata e violenta. È sconcertante che un’emittente di un Paese che ha dovuto combattere guerre per l’uguaglianza si permetta di diffondere simili stereotipi sulla nostra regione.

Gli Stati Uniti hanno vissuto lotte storiche per i diritti civili, l’uguaglianza di genere e i diritti LGBTQ+. Hanno combattuto per la giustizia e la verità. È quindi ipocrita che la CNN, parte di questa nazione, utilizzi il sensazionalismo per dipingere una regione ricca di storia, cultura e bellezze come la Puglia in maniera così negativa e fuorviante.

La Puglia è un luogo di accoglienza e prosperità, dove la criminalità, presente come ovunque nel mondo, non definisce la nostra realtà. La nostra regione è una meta turistica ambita a livello internazionale, amata per le sue spiagge, la sua cucina e la sua ospitalità.

Esigiamo rispetto per la nostra terra e per la nostra comunità. La CNN deve rivedere le proprie pratiche giornalistiche e smettere di diffondere menzogne. La Puglia non si farà calunniare da chi non conosce la nostra realtà”. Così in una nota il consigliere regionale Napoleone Cera.

