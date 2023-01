Futsal C1/M: Azzurri Conversano rimontati e sconfitti da Ruvo

Al secondo tentativo gli Azzurri Conversano non riescono a conquistare la prima vittoria esterna del 2023 e presso il PalaColombo di Ruvo si arrendono ai padroni di casa del Futsal Byre al termine di una gara ricca di colpi di scena in cui le due squadre si dividono equamente i due tempi con la formazione locale che alla fine si dimostra più cinica e spietata. La banda del presidente Mino De Girolamo, dunque, torna a casa a bocca asciutta, nonostante un ottimo primo tempo da cui poter ripartire, e resta immischiata nella zona calda della classifica con 17 punti assieme a Terlizzi e Cus Bari.

LA GARA –Mister Giliberti costretto come di consueto a fare la conta degli infortunati con D’Ecclesiis, Renna, Aiuto, Caradonna ancora fermi ai box, con Achille squalificato e con Sibilia indisponibile. Lo starting five è inizialmente formato da Montrone, Corona, Pedone, Ciavarella e Cannone, mentre dall’altra parte il tecnico Piacenza punta forte sulla voglia di riscatto dei suoi reduci da tre sconfitte consecutive tra Coppa e campionato. L’avvio di gara sorride agli Azzurri i quali, dopo l’ottimo e prestigioso successo ottenuto nell’ultimo turno al cospetto della capolista Andria, provano a dare continuità a risultati e prestazioni, e al minuto numero 6 si portano in vantaggio con Ciavarella, abile nel realizzare la sua settima rete stagionale e a coronare nel migliore dei modi il grande impatto alla gara dei conversanesi. Trascorrono al sette minuti ed i numeri del numero 9 turese vanno nuovamente aggiornati in virtù della rete del provvisorio 2-0 conversanese, rete che coincide con l’ottava marcatura personale in stagione. I padroni di casa cercano di reagire, complice anche il netto calo di tensione degli ospiti, ma nella prima frazione di gioco il Ruvo non riesce a trovare particolari sbocchi dalle parti di Montrone, merito anche dello stesso estremo difensore ospite che risponde sempre presente quando chiamato in causa compiendo almeno un paio di straordinari interventi. All’intervallo, così, gli Azzurri si ritrovano sul doppio vantaggio e con tanta voglia di completare la missione nella ripresa. La musica, tuttavia, cambia totalmente nella seconda frazione anche se i padroni di casa impiegano quasi metà frazione per realizzare la rete che, di fatto, cambia le sorti dell’incontro. E’ il 10’, infatti, quando il ruvese Sette sigla il gol del momentaneo 1-2, seguito in rapida successione da Ciliberti che al minuto 13 impatta il match gelando le velleità di successo conversanese. A questo punto gli ospiti sembrano un pugile stordito e la sfortunata autorete di Bratta non è altro che la classica goccia che fa traboccare il vaso e che spalanca le porte del soprasso ai locali. Prima del triplice fischio di chiusura c’è spazio anche per il poker firmato ancora Ciliberti, il quale mette a segno la rete che manda il match in archivio con il punteggio di 4-2. Per gli Azzurri una sconfitta amara al termine di una prestazione dai due volti: ottima nella prima parte di primo tempo e da rivedere nei restanti trenta minuti di gara. Sabato prossimo turno di stop per il campionato per lasciare spazio alle Final Four di Coppa Italia e per mister Giliberti le prossime due settimane di lavoro prima del ritorno in campo saranno importanti soprattutto per svuotare l’infermeria e recuperare qualche pedina preziosa.

Futsal Byre Ruvo – Azzurri Conversano 4-2 (p.t. 0-2)

Futsal Byre Ruvo: Marinelli, Bonvino, Sette, Campanale, Pellegrini, Bernardo, Annese, Mastrorilli, Ciliberti, Guastamacchia, Mastropirro, Schiavone. All.: Gianpaolo Piacenza.

Azzurri Conversano: Montrone, Bratta, Pedone, Lemonache, Novelli, Masi, Sciannamblo, Corona, Ciavarella, Cannone, Pascale.

