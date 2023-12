Futsal B/M, la capolista espugna: panettone amaro per Bernalda

E’ “amaro il panettone” in casa del Bernalda Futsal che tiene testa alla capolista Diaz Bisceglie, alla quale Gallitelli e compagni recuperano l’iniziale rete andando al riposo in vantaggio per 3-2, ma nella ripresa accade di tutto: il Bernalda allunga sul 4-2 con il gol di Gallitelli e successivamente contabilizza l’espulsione di Iannuzzello, un tiro libero sbagliato dallo stesso Gallitelli, occasioni gol mancate per un soffio (vedi la traversa colta da Sali ad inizio secondo tempo) e alcune evitabili “black out” difensivi, la capolista ringrazia portando a casa la vittoria per consolidare il primato. Ai ragazzi di Volpini resta il rammarico di avere sfiorato l’impresa e la consapevolezza di potersela giocare alla pari con le big del girone.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: Brescia, Laurenzana, D’Onofrio, Grossi, Gallitelli. Sul fronte opposto la Diaz Bisceglie con: Graziani, Pedone, Mongelli, Rubio, Sellak.

Nelle battute iniziali Bernalda vicino al gol: il tiro di D’Onofrio da posizione decentrata trova Pedone a salvare sulla linea di porta; sul ribaltamento di fronte in ripartenza Sellak colpisce per lo 0-1. La reazione bernaldese è immediata: Grossi da buona posizione calcia di poco oltre la traversa; stesso destino, poco dopo per il tiro di Sali.

Il pari è nell’aria è giunge al 5’ grazie a Laurenzana, il suo chirurgico diagonale si insacca nell’angolino per 1-1. I rossoblu galvanizzati dal pari insistono: il diagonale di Iannuzziello viene ribattuto dal portiere Graziani che, qualche minuto dopo, si ripete sulla staffilata di Gallitelli: il suo tiro deviato dall’estremo pugliese sbatte sulla traversa. Il Bisceglie risponde: rasoterra dalla destra di Tarantino, Brescia respinge di piede ma sono i padroni di casa a passare di nuovo in vantaggio con Laurenzana, il quale da fuori area si libera al tiro e di destro fulmina Graziani per il 2-1.

Non è finito il Laurenzana show: il laterale sfonda sulla banda mancina e da posizione defilata pesca un chirurgico diagonale che sbatte sul palo e finisce in rete per il 3-1. La capolista è una “belva ferita” e reagisce in maniere veemente: la sassata di Rubio dalla destra incontra l’opposizione di Brescia che, un minuto più tardi, si ripete sempre su Rubio. L’estremo bernaldese è in stato di grazia e riesce a respingere le conclusioni di Mongelli e Rubio. Il portiere lucano, però, non può nulla sulla staffilata dello scatenato Rubio da fuori area a 11’’ dal suono della sirena per il 3-2, risultato con il quale le squadre vanno al riposo.

A inizio ripresa continua il duello tra Rubio e Brescia con il portiere bernaldese che riesce ancora una volta a ribattere il destro dell’avversario. Dall’altra parte i lucani sfiorano la rete: il siluro di Sali si stampa sulla traversa mentre, pochi istanti più tardi, il diagonale di Grossi viene disinnescato da Graziani che ripete più tardi sul tiro ravvicinato di Gallitelli. Ancora l’estremo biscegliese si oppone, poco dopo, al tap-in di D’Onofrio.

L’estremo pugliese si arrende solo al sinistro dalla media distanza di Gallitelli per il 4-2. Il Bernalda sulle ali dell’entusiasmo insiste: Graziani compie il miracolo sul tiro ravvicinato di Laurenzana e successivamente si rifugia in corner sul destro da posizione decentrata di D’Onofrio. Nel momento migliore dei padroni di casa, il Bisceglie riesce a sfruttare una disattenzione difensiva degli avversari per accorciare le distanze: Sellak pesca l’imbucata di Tarantino che supera in uscita Brescia per il 4-3.

A 4’ minuti dal suono della sirena, Iannuzziello (già ammonito) commette un fallo ingenuo su un avversario incassando il secondo giallo e l’espulsione con il Bernalda che resta momentaneamente in inferiorità numerica. Il Bisceglie ringrazia e segna il pareggio con un tiro di Mongelli che da posizione decentrata indovina il sette per il 4-4. Lo stesso Mongelli pochi istanti più tardi commette il quinto fallo per i pugliesi che raggiungono il bonus; gli ospiti insistono Brescia riesce ad opporsi a Mongelli ma nulla può, qualche istante più tardi, sul rasoterra di Rubio per il 5-4.

Il Bernalda si riversa in avanti utilizzando il quinto di movimento (Benedetto) alla ricerca del pari: Tarantino commette un fallo di mano in area e l’arbitro decreta il penalty, dal dischetto Gallitelli si lascia ipnotizzare da Graziani che respinge la conclusione centrale del capitano bernaldese. Nel concitato finale Graziani riesce a salvare la sua porta sul tiro sotto misura di D’Onofrio. E’ l’ultima emozione di un match bello ed intenso che si aggiudica la Diaz Bisceglie che consolida il primato nel girone.



BERNALDA FUTSAL-DIAZ BISCEGLIE 4-5

BERNALDA FUTSAL: 1) Digiorgio 2) Castano, 4) Laurenzana 5) Sali, 6) Eletto, 7) D’Onofrio, 8) Iannuziello, 10) Gallitelli, 11) Grossi, 15) Lovecchio 24) Brescia 99) Benedetto. All. Volpini.

DIAZ BISCEGLIE: 3) Todisco, 5) Pedone, 6)Tarantino, 10)Mongelli, 11) Rubio, 16) Graziani, 17) Di Benedetto, 18) Sellak, 19) Favaro, 21) Amato, 23) Cosmai, 27) D’Elisa. All. Di Chiano.

Arbitri: 1^ Leonardo Pio Dattoli di Roma 1, 2^ Giuseppe Suriano di Vibo Valentia,cronometrista: Michele Mirgaldi di Matera

.Ammoniti: Sali (Be), Iannuzziello (Be), Sellak (Bi), Laurenzana (Be), Mongelli (Bi), Tarantino (Bi).

Espulso: 16:15 s.t. Iannuziello (Be).

Marcatori: 2:57 p.t. Sellak (Bi), 4:52 p.t., 14:29 p.t. e 15:42 p.t. Laurenzana (Be), 19:49 p.t. Rubio (Bi), 7:50 s.t. Gallitelli (Be), 14:31 s.t. Tarantino (Bi), 16:35 s.t. Mongelli (Bi) 18:25 s.t. Rubio (Bi)

