Futsal B/M, Castellana scommette sul talento Guglielmi tra i pali

Con l’addio di Michele Grieco, il Castellana C5 rinnova il parco portieri per la stagione 2024-25, puntando su un giovane talento. Il direttore sportivo Vito Cisternino, in accordo con mister Andrea Rotondo, ha deciso di scommettere su Michele Guglielmi, promettente portiere di 19 anni. Guglielmi, che vestirà la maglia bianco-blu per il secondo anno consecutivo, ha dimostrato le sue capacità nella scorsa stagione alternandosi tra prima squadra e Under 19.

Nato a Putignano, Guglielmi ha già maturato esperienza con le squadre Noci Azzurri e Arborisbelli, evidenziando indubbie qualità. Ora, avrà l’opportunità di crescere sotto la guida di Marco Ritorno, con la possibilità di ritagliarsi uno spazio significativo durante la stagione.

“Sono molto felice per questa opportunità e determinato a lavorare con umiltà e sacrificio. Voglio imparare il più possibile da un portiere forte come Marco Ritorno. Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza,” ha dichiarato Guglielmi.

Lo scorso anno, Guglielmi ha già assaporato il futsal dei grandi, giocando alcuni minuti contro Casali del Manco e Maschito. “Ho notato una netta differenza di ritmo rispetto alle partite dell’Under 19. Il margine di errore è minimo e bisogna affrontare ogni partita con massima concentrazione,” ha aggiunto.

Con l’entusiasmo di iniziare gli allenamenti, Guglielmi spera di dare il suo contributo sia durante la settimana, sia in partita, qualora il mister lo chiami in causa. La stagione 2024-25 si preannuncia cruciale per la crescita del giovane portiere, pronto a non deludere le attese della società e dei tifosi.

