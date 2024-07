Vela, CV Bari: ottimi risultati nella seconda selezione zonale Optimist

Nella seconda selezione zonale Optimist per i campionati nazionali della Div A e B organizzata a Bari, i padroni di casa del CV Bari con 26 atleti in acqua seguiti dagli istruttori Beppe Palumbo, Gianluca Capezzuto e Alfonso Palumbo, hanno conquistato l’intero podio della Div A con Nicola Di Pilla seguito da Gianmarco Russo e Carol Veneri che ha conquistato anche il primo posto femminile. A completare il successo nella Div A, 9 atleti piazzati tra i primi 10. Nella Div B ottimo successo di Federica Cantoro seguita al 4 posto da Matteo D’Addabbo miglior 2015.

Al termine delle due selezioni, la prima si era svolta a Santa Caterina a metà giugno, per il CV Bari risultano passati ben 13 atleti tra Divisione A e Divisione B. Nello specifico si tratta di ben 6 atleti su 7 totali in Div A per il Campionato Italiano Classe Optimist, a cui si aggiungono 2 atleti nati nel 2013 per la Coppa del Presidente; per la Div B invece risultato selezionati 2 atleti nati nel 2014 per la Coppa Cadetti e 3 atleti nati nel 2015 per la Coppa Primavela.

“Quello dei nostri ragazzi è un successo da condividere con tutti gli istruttori che in questi mesi hanno contribuito a far crescere questo gruppo. A tutti i selezionati va un grande in bocca al lupo e un incoraggiamento per i prossimi appuntamenti da parte di tutto il Circolo”, raccontano i tecnici della squadra Optimist, soddisfatti dei risultati raggiunti”.

”“Siamo orgogliosi della grande partecipazione di atleti, anche i più piccoli, alla manifestazione organizzata dal nostro Circolo che ha visto un connubio perfetto tra vento mare e giovani promesse della vela pugliese. I risultati dei nostri ragazzi sono andati nella direzione positiva che i nostri istruttori hanno segnato da tempo. Oltre ai noti Di Pilla, Russo, Veneri e altri, è stata una grande soddisfazione il podio per la piccola Federica Cantoro che ormai inizia ad essere una felice conferma delle nostre aspettative”, ha aggiunto il consigliere nautico del CV Bari Roberto Ranito, presente alla manifestazione e alla premiazione.

