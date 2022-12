Futsal B/M: Audace Monopoli, D’Arienzo ‘2022 straordinario’

Alla conclusione del 2022 è il presidente Bartolo D’Arienzo a fare il punto della situazione.

«Si chiude per noi un anno straordinario, con l’inaspettata promozione in Serie B e la conquista del campionato under 21 regionale – dichiara il presidente – oltre il sorprendente attuale quinto posto in B e il terzo in Under 19. Un annata piena di successi, sperando che il 2023 lo sia altrettanto. Non ci nascondiamo, siamo quinti a due posizioni dalla promozione diretta e in piena lotta playoff, che ad oggi diventa ufficialmente il nostro nuovo obiettivo, cosa che pensavamo fosse impensabile dopo un difficile inizio di stagione. Il nostro grazie va ai nostri sponsor, perché senza di loro sarebbe difficile realizzare tutto ciò, e a chi ci sostiene ogni sabato pomeriggio riempiendo la Tensostruttura. Squadra, staff tecnico e dirigenza stanno dimostrato di essere all’altezza della categoria. Lo sport è bello per questo, noi siamo in continua crescita, e chissà, se dovesse esserci una nuova eventuale promozione noi ci faremo trovare prontissimi!».

