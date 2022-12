Volley: Prisma Taranto, Primavera ‘2022 oltre le aspettative’

A fine anno solare, caduto a terra l’ultimo pallone del 2022 al PalaMazzola nel giorno di Santo Stefano, è doveroso stilare un bilancio del percorso intrapreso dalla Gioiella Prisma per tirare qualche somma e guardare al futuro in modo più chiaro e consapevole. La Gioiella Prisma in tutto il 2022 ha ottenuto 8 vittorie, ognuna delle quali sarà ben ricordata da chi ha fatto parte di questo percorso, distinguendosi e battendo anche squadre forti e club blasonati nella storia della Superlega, e ha sulle spalle 22 sconfitte, da cui la Gioiella ha comunque ricavato molto spesso punti utili al raggiungimento dell’obiettivo finale della salvezza.

Il Direttore Generale Vito Primavera ripercorre alcune tappe del percorso in un focus a 360° sul prossimo futuro della società, dal punto di vista sportivo e imprenditoriale. “E’ andato tutto ben oltre le aspettative – dice -. Il bilancio dell’anno solare è molto positivo, sia per la salvezza ottenuta a marzo con le vittorie casalinghe con club blasonati come Modena e Piacenza, che per i dieci punti al nostro attivo nell’attuale classifica”.

”Siamo soddisfatti del lavoro svolto dalla squadra anche se c’è sempre qualcosa da migliorare – prosegue Primavera -. Quando sono arrivato a Taranto, il Presidente Bongiovanni e mister Di Pinto mi hanno detto che un club di Superlega deve essere sempre vigile sul mercato e noi lo siamo, anche se non abbiamo trattive in chiusura nell’immediato“.

”Ogni stagione e ogni partita fanno storia a sé, quest’anno siamo in equilibrio – sottolinea Primavera -. Guardando la classifica abbiamo fatto 5 punti in casa e 5 in trasferta, lo scorso campionato abbiamo avuto un rendimento incostante fuori casa, anche se il livello del campionato era più basso. Il nostro vice presidente Zelatore e il manager tecnico Di Pinto hanno fatto un ottimo lavoro rafforzando l’organizzazione. Abbiamo migliorato con ottimi professionisti l’ufficio marketing e l’ufficio stampa (Schinaia e Stevanato) facendo un ulteriore salto di qualità con la collaborazione del team manager Sardanelli e del segretario generale De Luca”.

”Sono ottimista per il futuro – aggiunge Primavera -. Il lavoro che sta svolgendo l’ufficio marketing. diretto egregiamente dalla dottoressa Zelatore, ci fa ben sperare nel futuro, anche se la politica societaria è sempre diretta verso la sostenibilità e non a investimenti folli che metterebbero a repentaglio il futuro del club”.

”L’augurio che faccio all’intera famiglia Gioiella Prisma è di continuare su questo percorso intrapreso con l’auspicio che tutti, sostenitori, pubblico e appassionati, apprezzino il lavoro svolto nel campionato più bello e importante del mondo. Ne approfitto, per porgere a tutti coloro che ci seguono i migliori auguri per l’anno 2023”, conclude il diesse Vito Primavera.

