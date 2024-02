Futsal A2/M, Sammichele e il virus della ‘pareggite’

Sembra ormai una maledizione. Il Sammichele formato nel 2024 ha preso il virus della ‘pareggite’: nelle ultime 5 gare, ben 4 pareggi, di cui 3 arrivati nei minuti finali, quasi su fotocopia. I baresi tornano ora al PalaLagravinese, dove viene a far visita un Messina incoraggiato dal buon punto ottenuto sabato scorso con il Gear Piazza Armerina e voglioso di riscattare la sconfitta interna dell’andata. Sebbene la classifica continui a sorridere alla formazione biancoceleste (che si trova in zona playoff nonostante abbia ottenuto soli 4 punti nelle ultime 8 gare), è necessario tornare a vincere per poter continuare a sognare gli spareggi promozione.

🆚 Messina Futsal

🏆 Serie A2 gir.D, 17^giornata

📆 Sabato 24 Febbraio | 16.00

🎥 Puglia5

🎟 INGRESSO LIBERO | Cancelli aperti dalle ore 15

