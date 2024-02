Futsal C1/M, Grimal Barletta accarezza la vittoria con il Carovigno

Un risultato giusto, figlio di una partita in cui la Grimal Barletta ha dato tutto in campo dal primo all’ultimo minuto. Il 3-3 con il Futsal Carovigno dà comunque continuità alle prestazioni casalinghe dopo la vittoria con la Futsal Andria nel derby di due settimane fa. Neroarancio a quota 24, ancora in piena zona playout, ma con grandi margini di crescita.

Nel primo tempo, i ragazzi di coach Vaccariello sono andati sotto per poi rimontare con orgoglio grazie alle reti di Kikko Filannino e Divincenzo. La ripresa si è aperta con un “golazo” di Divincenzo per il 3-1 e negli ultimi tre minuti, Barletta ha pressato trovando prima il 3-2 su punizione poi il 3-3 a 50 secondi dalla fine. Finisce così un match che lascia un pizzico di rammarico per il risultato, ma non per la prestazione visto l’altissimo livello dell’avversario. Prossimo appuntamento sul campo della Futsal Brindisi il 24 febbraio.

