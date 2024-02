Futsal C/F, Real Statte poco concreto: passa Aradeo

Il Real Statte si ferma sul più bello con l’Aradeo cedendo il passo per 2-1. Rossoblù in partita per gran parte della gara, non brave nel capitalizzare le azioni che ha avuto a disposizione soprattutto nella ripresa.

Rossoblù al via con Vinci, Convertino, D’Ippolito, Giungato e Girardi. Le ioniche, dopo un inizio bloccato, sono andate in vantaggio grazie a una rete di Girardi al ventunesimo. Un solo giro di lancette e Longo firma il pareggio. Nella ripresa al ventiduesimo Fiamma ha firmato il gol del sorpasso, decisivo ai fini del match.

Questo il commento di mister Concetta Labonia a fine partita. “Siamo stati ingenui, non siamo stati concreti e questo ci dispiace perché nonostante le occasioni create potevamo fare di più. Purtroppo questa pecca non riusciamo a limarla e mi dispiace che in ogni gara dobbiamo fare la conta delle occasioni sprecate. Va bene lottare su ogni pallone, possiamo e dobbiamo migliorare anche su questo aspetto, contro l’Aradeo siamo stati molto discontinui, però serve anche concretizzare e se non riusciamo a farlo dobbiamo provare a cambiare registro nonostante siamo entrati nella fase finale della stagione. Continueremo a lavorare fino al termine dell’annata e poi tireremo le somme”.

