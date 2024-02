Futsal A2/M, New Taranto ospita Palermo per difendere la vetta

Rituffarsi nel campionato con l’obiettivo di mantenere il primo posto in classifica. La New Taranto torna al PalaMazzola (ingresso gratuito) per disputare la sfida della 16a giornata del Girone D di Serie A2. La squadra di Bommino affronterà il Città di Palermo alle 15.00 di sabato 17 febbraio.

La squadra ionica è reduce dalla sconfitta per 5-3 contro l’Atletico Canicattì nei Quarti di Finale della Coppa Italia: un ko che ha estromesso i rossoblù dalla competizione. La delusione per l’eliminazione dovrà essere convertita in energie positive da poter impiegare nella parte finale del torneo, anche perché capitan Bottiglione e compagni sono artefici del proprio destino avendo battuto, all’andata e al ritorno, la compagine siciliana.

Alcuni problemi di formazione per il tecnico Bommino che dovrà fare a meno dell’estremo difensore De Risi, oltre a Murilo e Rosato, tutti squalificati per due turni dopo l’ultima giornata di campionato.

In riva allo Ionio arriverà il Città di Palermo, fanalino di coda del girone D, rinforzatasi con l’ex calciatore di Fiorentina e Palermo Mario Santana, ingaggiato per dare manforte alla compagine guidata da mister Cappello. All’andata, la formazione rosanero conquistò il primo punto del campionato, fermando tra le mura amiche per 3-3 i rossoblù.

Una partita da non sottovalutare perché può nascondere tante insidie. Salvatore Britannico, da sempre vicino alle vicissitudini della New Taranto, manifesta il suo sostegno verso capitan Bottiglione e compagni: «Pur non potendo essere presente agli incontri, continuo a essere estremamente vicino a questa società e a questi colori. Con Canicattì poteva sembrare l’ultima spiaggia, una sfida decisiva da dentro o fuori. Dopo un’ottima prestazione siamo riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. Adesso siamo padroni del nostro destino. Non è andata bene in Coppa: pur avendo dominato in campo, ci è mancato un pizzico di fortuna. Complimenti anche al portiere avversario, che aveva sicuramente voglia di riscattare la prestazione precedente. Adesso pensiamo al futuro. Non dobbiamo sottovalutare il Palermo, una delle pochissime squadre a giocarsela alla pari nella tornata d’andata: nonostante le tre squalifiche, cercheremo di portare a casa i tre punti. Mancano sette partite, squadra e staff tecnico sanno che saranno tutte finali. Archiviamo le sconfitte con Bitonto e Canicattì, figlie di due barricate consecutive da parte degli avversari: dobbiamo avere maggior consapevolezza dei nostri mezzi».

A dirigere la contesa del PalaMazzola Alessandro Alfredo Cartisano di Reggio Calabria e Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme; cronometrista Gabriele Talucci di Taranto. Calcio d’inizio alle ore 15.

