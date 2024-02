Taranto 2026, Comune ‘Passi avanti per lo stadio del nuoto’

“Si registrano decisi passi avanti nell’ambito del procedimento che dovrà portare alla realizzazione dello “Stadio del Nuoto” in vista dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno nell’estate del 2026 a Taranto. Nella giornata di venerdì 16 febbraio si è tenuta un’importante riunione finalizzata all’affidamento della progettazione definitiva di un impianto che può contare su un finanziamento ministeriale superiore ai 36 milioni di euro. Lo si legge in una nota inviata da Palazzo di Città.

“La decisione di procedere con il livello progettuale successivo a quello già acquisito è maturata al termine di un proficuo confronto tra le varie parti interessate che, svoltosi presso la Camera di Commercio del capoluogo ionico, ha visto partecipare il Commissario dei Giochi, Massimo Ferrarese, la struttura commissariale, i referenti dello “Studio RTP MDU” che si occuperà della stesura del progetto, il dirigente comunale ing. Simona Sasso e i tecnici della Direzione Urbanistica Grandi Opere dei Giochi del Mediterraneo”, continua la nota.

“Il valore dell’incarico per la progettazione definitiva dello “Stadio del Nuoto” è pari a 420mila euro, mentre si prevede che la stessa sarà consegnata entro la fine di aprile di quest’anno. A tal proposito, va detto che i progettisti si sono impegnati a concludere rapidamente questa fase, recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni emerse nel corso della conferenza di servizio convocata dall’Amministrazione comunale guidata da Rinaldo Melucci”, spiegano dal Comune.

”Per quanto riguarda l’avvio della gara per l’affidamento dell’appalto integrato è stato programmato per il periodo maggio-giugno. Dopodiché, una volta completata la fase di progettazione e di assegnazione dei lavori, si procederà con la cantierizzazione dell’opera, che sarà consegnata tempestivamente per garantire lo svolgimento delle competizioni previste”.

”L’obiettivo primario è quello assicurare la realizzazione di uno “Stadio del Nuoto” all’altezza delle aspettative e delle necessità dei Giochi del Mediterraneo 2026, confermando Taranto come sede di prestigio per eventi sportivi di rilevanza internazionale”, conclude la nota di Palazzo di Città.

