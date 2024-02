Boxe, Luigi Merico designato sfidante per titolo europeo Supergallo

Una notizia che fa bene a tutto il movimento pugilistico del Sud Italia: Luigi Merico, boxeur di Pulsano (Taranto), è stato designato dall‘EBU come sfidante al titolo europeo dei Pesi Supergallo.

L‘European Boxing Union è una organizzazione che supervisiona il pugilato nel continente europeo: vincere un titolo EBU è considerato importante, anche se non necessario, da molti pugili europei, come trampolino di lancio per un titolo mondiale delle quattro organizzazioni più ampiamente riconosciute nel mondo di pugilato, IBF, WBO, WBA e WBC.

Molti pugili italiani, in passato, hanno detenuto il massimo titolo europeo. Tra questi Leonard Bundu, Orlando Fiordigiglio, Matteo Signani, Luca Rigoldi, Emanuele Blandamura, Emiliano Marsili, Gianluca Branco, ed altri ancora.

Ora potrebbe toccare a Luigi Merico, già campione italiano nel dicembre del 2018 e vincitore, tra le altre, della prestigiosa cintura UBC (Universal Boxing Council) Continental, che affronterà il campione francese Florian Montels, che ha al suo attivo 25 vittorie, 3 sconfitte e 2 pari. Data e luogo dell’incontro sono ancora da stabilire.

Ruolino di marcia finora immacolato, invece, per il campione ionico, che nei 16 incontri da Professionista disputati ha incamerato 15 vittorie ed un solo pari, nel match d’esordio contro Samara di ormai ben 11 anni fa.

“Sono onorato di questa designazione – dichiara orgoglioso Luigi – che testimonia il percorso fatto in questi anni di sacrifici ed allenamenti, che ho condiviso con mio padre e coach Santo e tutto il mio staff. E’ una grande opportunità”.

