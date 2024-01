Futsal A2/M, New Taranto a Lamezia per ritrovare i tre punti

Fare tesoro degli errori commessi e archiviare l’ultima giornata: la New Taranto vuole riprendere a sognare e intende ritrovare subito i tre punti. Alle 17.30 di sabato 20 gennaio, al PalaSparti di Lamezia Terme la truppa tarantina sarà ospite dell’Ecosistem Lamezia nella 13a giornata del Girone D di Serie A2.

Dopo il pareggio (1-1) con Sammichele, la New Taranto vuole ritrovare subito l’appuntamento con i tre punti. Mister Bommino dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali nello scacchiere tattico dei rossoblù: il portiere Masiello, il laterale Bottiglione e il pivot Rosato, tutti assenti per squalifica. Assenze importanti in un periodo delicato della stagione anche perché i rossoblù vogliono riscattare il mezzo passo falso del PalaMazzola e cercare di riconquistare, quanto prima, la vetta del campionato. Tornerà a disposizione Murilo che, invece, ha scontato la giornata contro Sammichele.

L’Ecosistem Lamezia proverà a sfruttare il calore del proprio pubblico per consolidare la sesta posizione in classifica e avvicinarsi al treno playoff. I lametini sono reduci dalla sconfitta per 6-2 subita sul campo dell’Atletico Canicattì, attuale capolista del campionato: tra le mura amiche hanno ceduto soltanto ai biancorossi siciliani e contro l’Audace Monopoli per 3-4 alla 5^ giornata. Le Pantere Orange proveranno a dimostrare il proprio valore, cercando anche di riscattare la gara d’andata vinta con un secco 4-0 dagli ionici.

A presentare la sfida è il laterale Michael De Risi: «Questa settimana è stata molto importante per riprenderci dopo il brutto pareggio in casa contro il Sammichele. Cercheremo di andare a Lamezia per portare i tre punti a casa e continuare a lottare per la prima posizione in classifica. Abbiamo, purtroppo, parecchie indisponibilità: nonostante tutto, in settimana ci siamo allenati al massimo. Vogliamo disputare una grande partita. Sappiamo che sarà una partita completamente diversa rispetto alla gara d’andata, i punti in questa fase del campionato pesano doppio. A noi serve assolutamente una vittoria, cercheremo di fare il possibile per tornare a casa con l’intero bottino».

A dirigere il match saranno i sigg. Giuseppe Lamorgese di Roma 2 e Andrea Salvatore Calì di Caltanissetta; cronometrista la sig.ra Lucy Molinaro di Lamezia Terme.

