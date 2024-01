Pallamano A/Gold, Conversano-Trieste: scende in campo la storia

Archiviata, per il momento, la pratica Bolzano (tra due settimane la sfida si ripeterà nei quarti di Coppa Italia) i biancoverdi sono tornati a lavorare al Pala San Giacomo per preparare al meglio la delicata sfida con il Trieste che aprirà il girone di ritorno.

Un match dal sapore sempre particolare tra le due società più titolate d’Italia che si trovano attualmente in posizioni e obiettivi di classifica differenti: Conversano ha ritrovato fiducia riacciuffando il gruppone delle prime 4, friulani invischiati in piena lotta salvezza.

Nulla, tuttavia, appare scontato in partite come queste specialmente dopo il mercato di riparazione di Trieste che inserito due nuovi acquisti (il portiere Facundo Garcia e il terzino macedone Andonovski) in un roster di tutto rispetto allenato dall’ex c.t. della nazionale italiana Fredi Radojkovic nel quale spiccano i nomi di Gianluca Dapiran e del nocese Daniele De Luca (ex Conversano).

“Mi aspetto una gara molto dura – dichiara Edoardo Francelli intervenuto in settimana a Tiro Franco -: Trieste si è rinforzato con due acquisti che hanno certamente alzato il livello della squadra rispetto alla gara di andata. Noi non possiamo più commettere passi falsi con questa classifica cortissima che non consente cali di tensione. Qui a Conversano tra l’altro la gara contro Trieste è sempre un match storico che richiama partite epiche del passato per cui abbiamo il dovere di portare a casa la vittoria”.

Appuntamento da non perdere, dunque, sabato 20 gennaio alle ore 19:00 al Pala San Giacomo. Diretta streaming a partire dalle ore 18.50 sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author