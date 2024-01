Pallamano A2/F, impegno complesso per Conversano

Impegno importante e complesso per le ragazze di Giuseppe Brandi che nel pomeriggio di sabato 20 gennaio, alle 17.30, saranno impegnate sul campo del Chiaravalle, squadra marchigiana al vertice del Girone C del campionato di Serie A2F, ma reduce dalla sconfitta di Prato maturata nello scorso week end.

La squadra di casa, dunque, sarà desiderosa di tornare a macinare punti e confermare l’ottima prestazione nella gara d’andata contro la compagine conversanese. Le ragazze di Giuseppe Brandi, invece, sono reduci dalla bella vittoria contro il Flavioni Civitavecchia ed in caso di impresa nelle Marche resterebbero aggrappate alle zone alte della classifica.

Tanta la voglia di dare continuità all’ottima prestazione della scorsa settimana come ci conferma Mimie Nadromarino, top scorer del girone C: “Siamo concentrate e determinata, abbiamo chiaro in mente l’obiettivo che bisogna raggiungere. Quest’ultima vittoria ci ha fatto riflettere sugli errori e sulle mancanze che abbiamo, sarà un punto di partenza per la prossima partita contro Chiaravalle, una squadra che ci ha sempre dato filo da torcere. Sarà una partita sicuramente spettacolare, tireremo tutto quello che di buono riusciamo a costruire negli allenamenti.”

Appuntamento alle ore 17:30 al palasport di Chiaravalle con fischio d’inizio affidato alla coppia formata dai sig.ri Ramoul e Patricelli.

