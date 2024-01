Futsal C1/M, Azzurri Conversano: derby crocevia della stagione

Il derby con la Volare Polignano come crocevia importante della stagione. A una settimana dalla cinquina rifilata al Futsal Barletta, gli Azzurri Conversano sono chiamati all’esame di maturità che molto potrà dire sul ruolo che la banda del presidente De Girolamo sarà in grado di recitare fino al termine della stagione.

Con un bottino di quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nelle ultime sette di campionato, la formazione allenata da Chiaffarato è di fatto una delle squadre più in forma del torneo e una eventuale vittoria al cospetto i polignanesi potrebbe avvicinare ulteriormente le zone nobili della graduatoria. Capitan Detomaso e compagni, tuttavia, hanno l’obbligo di non fare calcoli e soprattutto di non guardare la classifica, consapevoli di dover vivere alla giornata pensando ad una partita alla volta.

L’immediato futuro, dunque, si chiama Volare Polignano contro cui gli Azzurri avranno anche la possibilità di sfruttare il fattore campo malgrado da calendario siano i rossoverdi a giocare in casa. L’indisponibilità del PalaD’Aprile di Polignano, infatti, ha costretto la società del presidente Maiellaro ad emigrare e a chiedere ospitalità nella vicina Conversano.

Mister Chiaffarato, eccezion fatta per l’infortunato Adriano Sciannamblo, dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, compreso Gianmarco Caradonna autore con il Barletta del gol pareggio che ha avviato la rimonta conversanese: “Stiamo attraversando un buon momento di forma e vogliamo provare ad allungare la striscia di risultati positivi. Sicuramente non sarà facile avere la meglio del Polignano, squadra forte ed organizzata che merita l’attuale posizione di classifica. Potrebbero essere i dettagli a fare la differenza ed anche per questo dovremo scendere subito in campo attenti e concentrati, approcciando alla gara nella maniera giusta”.

Al San Giacomo dirigono l’incontro i sigg. Antonio Pedarra della sezione di Foggia e Gabriele Talucci della sezione di Taranto. Fischio d’inizio alle ore 16.

