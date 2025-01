Futsal A2/M Élite, New Taranto-Melilli: sfida decisiva al PalaMazzola

Sabato pomeriggio di grande futsal al PalaMazzola. Alle 15.00, con ingresso gratuito, la New Taranto ospiterà il Città di Melilli per la 14ª giornata del campionato di Serie A2 Élite.

Dopo il netto successo per 7-2 contro la Lazio, i rossoblù di mister Guarino puntano a iniziare al meglio il girone di ritorno. Con 22 punti raccolti nelle prime dodici giornate, la squadra tarantina continua a crescere, grazie anche al lavoro svolto durante gli allenamenti. Per la sfida di domani, Guarino potrà contare sull’intera rosa, con i rientri importanti di Rosato e Lopes, assenti contro la Lazio per squalifica.

L’entusiasmo in casa ionica è alle stelle: una vittoria contro i siciliani darebbe ulteriore slancio in vista della delicata trasferta di Pescara, prossimo impegno in calendario.

Il Città di Melilli, invece, arriva da una sconfitta rocambolesca per 7-6 contro il Pescara. Attualmente noni in classifica con 15 punti, i neroverdi guidati da Marcelo Mittelman cercano riscatto dopo un girone d’andata complicato, che li ha esclusi dalla Coppa Italia. Nonostante le difficoltà, la squadra siciliana resta temibile, forte di giocatori con grande esperienza nella categoria.

Lorenzo Giannace, laterale della New Taranto, analizza la stagione e la sfida imminente: «Il girone di andata è stato difficile, ma abbiamo fatto progressi. Il Melilli è una squadra ostica, all’andata ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo essere concentrati per portare a casa i tre punti».

Il match sarà diretto dai signori Liberato Schettino di Castellammare di Stabia e Manuel Terraciani di Napoli, con Agostino Fiorentino di Barletta al cronometro. Calcio d’inizio alle 15, con diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

