Futsal A2/M, Castellana vuol chiudere il 2024 battendo Mazara

Ultimo appuntamento dell’anno per il Castellana C5, che sabato pomeriggio al Pala Valle d’Itria ospita il Futsal Mazara nella decima giornata del campionato di Serie A2 (girone D). Dopo la sconfitta subita in trasferta contro la Gear Piazza Armerina prima della sosta, i bianco-blu cercano riscatto davanti al pubblico di casa contro un avversario siciliano in buona forma.

Il Mazara, attualmente sesto in classifica con 13 punti, arriva alla sfida reduce da una vittoria interna contro l’Acri e con un bilancio di quattro successi, quattro sconfitte e un pareggio. Nonostante il rendimento altalenante in trasferta – con un solo colpo esterno a Canosa – i siciliani restano in piena corsa per i playoff.

Per il Castellana, a tre punti di distanza dal Mazara, si tratta di un’occasione preziosa per agganciare gli avversari e rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Mister Andrea Rotondo potrà contare sui rientri di Pedone, Satalino e Vitto, assenti nell’ultima gara per infortuni e squalifiche. Durante gli ultimi allenamenti, il tecnico ha lavorato intensamente con i suoi, trovando nei leader Montrone, Baldo, Vitto e Laselva la determinazione giusta per riscattarsi dopo l’eliminazione dell’Under 23 dalla Coppa della Divisione.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Filippo Cagno (Napoli) e Federica Pellegrini (Frosinone), con Edoardo Di Gregorio (Taranto) al cronometro. Fischio d’inizio fissato per le ore 16.

