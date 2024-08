Futsal A/M, Manfredonia: Lucho e Caio Ainsa si presentano

Negli ultimi giorni, il Vitulano Drugstore Manfredonia ha annunciato l’arrivo di due importanti giocatori, Lucho e Caio Ainsa, pronti a dare un contributo significativo nella stagione di Serie A New Energy. Le dichiarazioni del Luigi Esposto, presidente onorario, hanno preceduto l’ufficializzazione degli acquisti, che rappresentano una novità rilevante per il campionato italiano.

Lucho, alla sua prima esperienza fuori dalla Spagna, si unirà alla squadra sipontina come centrale difensivo. Nel commentare il suo trasferimento, ha dichiarato: “Venire a Manfredonia è una grande sfida per me. È un campionato nuovo e stimolante. Sono grato per l’interesse mostrato nei miei confronti e sono felice di conoscere il futsal italiano. Ho sempre seguito questo campionato, soprattutto nelle fasi finali e nelle Coppe. Mi sembra un calcio a cinque molto fisico e competitivo. Non vedo l’ora di scendere in campo per i nostri tifosi”.

Dal Napoli Futsal arriva invece l’italo-brasiliano Caio Ainsa, che offrirà sicurezza tra i pali come estremo difensore. Ha espresso così la sua soddisfazione: “Voglio ringraziare i tifosi, la dirigenza e lo staff per la meravigliosa accoglienza. Sono grato per la fiducia riposta in me. Non vedo l’ora di difendere questi colori e di vedere il palazzetto pieno”.

Il tecnico David Ceppi ha espresso grande soddisfazione per i nuovi innesti: “Lucho è un giocatore di grande esperienza e personalità. Mi aspetto che porti equilibrio e serenità al reparto difensivo. Sarà una delle rivelazioni del campionato. Caio Ainsa, invece, ha già esperienza in Serie A, e sono contento di averlo nel roster per la competizione tra i pali”.

Infine, Ceppi ha voluto elogiare il lavoro della società: “La dirigenza ha compiuto enormi sforzi e sacrifici. È importante che la piazza ne sia consapevole e che apprezzi l’impegno per costruire una squadra competitiva. Questo progetto merita di essere supportato”.

