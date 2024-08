Futsal A/M, Manfredonia: Esposito, ‘Dobbiamo aggiungere ancora qualità’

Il Vitulano Drugstore Manfredonia sta dimostrando dinamismo sia sul fronte del mercato sia nello sviluppo interno, grazie al progetto Futsal Academy. L’obiettivo della società sipontina è quello di costruire una solida struttura, indispensabile per affrontare al meglio la Serie A New Energy.

Dopo l’arrivo di giocatori di spicco come Mauro Canal, record-man, il giovane portiere Caio Ainsa e lo spagnolo Lucho, e i rinnovi cruciali di Wilmer Cabarcas Ronaldo, Diohan Barbieri, Dariush Djelveh e Michele Murgo, Luigi Esposito, presidente onorario, ha tracciato un bilancio.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa prima fase. Stiamo lavorando per soddisfare le richieste di mister David Ceppi, consapevoli delle difficoltà che ci aspettano in una categoria complessa come la Serie A New Energy, che quest’anno vede in gara squadre di prestigio. Nonostante le difficoltà, stiamo cercando di attrarre giocatori di qualità, motivandoli a mettersi in gioco in una realtà come la nostra, neo-promossa ma con una città splendida e un ambiente sano, ospitale e sostenuto da tifosi appassionati”.

Sulle strategie per l’ultima fase estiva, Esposito ha aggiunto: “Intendiamo aggiungere ulteriore qualità alla squadra. Abbiamo idee chiare e siamo consapevoli della necessità di agire rapidamente per iniziare la stagione con una rosa completa. La nostra forza e motivazione derivano dall’interesse dei tifosi e della città, che dobbiamo supportare sin da subito attraverso la campagna abbonamenti, che lanceremo a breve. Stiamo vivendo una grande opportunità di crescita, che potrebbe portare alla formazione di un ciclo sportivo stabile e di alto livello”.

In attesa di nuovi annunci di mercato e aggiornamenti sulla Futsal Academy, con gli stage già pianificati e presto novità sulla scuola calcio, il club ha confermato gli ultimi acquisti di Lucho e Caio Ainsa. Ulteriori dichiarazioni da parte della dirigenza saranno rese note domani.

