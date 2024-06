Futsal A/M, Manfredonia: appello ai quattro candidati sindaco

I dirigenti della Vitulano Drugstore C5 Manfredonia hanno indirizzato una lettera aperta ai candidati sindaco di Manfredonia: Vincenzo Di Staso, Ugo Galli, Domenico La Marca e Antonio Tasso.

La promozione in Serie A del Vitulano Drugstore C5 Manfredonia rappresenta il coronamento di un lungo e tenace impegno, supportato da imprenditori illuminati e tanti sportivi locali. Questo successo ha riportato lustro e prestigio alla città.

Il percorso trionfale degli ultimi anni, culminato con la vittoria nella finale playoff di Faenza, ha coinvolto sempre più cittadini, specialmente le nuove generazioni, infondendo entusiasmo e consapevolezza delle potenzialità della nostra comunità. Ora è il momento di consolidare questi risultati, ma ciò sarà possibile solo se l’intera città, con le sue istituzioni ed economie, saprà fare squadra.

Lo sport deve essere un diritto e non un privilegio, offrendo un’opportunità di crescita, educazione e coesione sociale. La promozione delle attività sportive, soprattutto a livello agonistico, è essenziale per le nuove generazioni, fornendo sane alternative per il tempo libero. Manfredonia ha l’opportunità di affermare una nuova cultura dello sport e il suo valore sociale per tutta la comunità.

È giunto il momento di alzare il livello del dibattito politico cittadino: non c’è più tempo per gli indugi, ma è necessario un cambiamento di passo e un atto di coraggio. La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia chiede ai candidati sindaci nelle imminenti elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 di assumere impegni precisi e pubblici per sostenere la squadra nella prossima stagione nel massimo campionato, con un focus particolare sul Palazzetto dello Sport e sulle infrastrutture sportive, cruciali per incrementare la pratica del calcio a 5 a Manfredonia.

Siamo lieti di notare che molte figure coinvolte nelle prossime elezioni hanno festeggiato il nostro successo, ma ci dispiace constatare che questa vicinanza è emersa solo nei momenti di gioia. La scorsa stagione, l’indisponibilità del PalaScaloria ha rivelato gravi carenze nelle strutture sportive, evidenziando una mancanza di cura da parte dell’amministrazione pubblica. Nonostante ciò, l’impegno della società e di preziosi collaboratori ha permesso di concludere una stagione storica. Tuttavia, questo non sarà sufficiente per affrontare dignitosamente la massima categoria nazionale.

Le difficoltà che ci attendono sono maggiori rispetto agli anni passati. Sarà fondamentale, oltre al sostegno degli sportivi manfredoniani, poter contare su un sindaco che abbia a cuore le sorti della squadra e il prestigio della città. Potremo farcela solo se ognuno farà la sua parte, e il sindaco, con il suo impegno e sostegno, sarà una figura imprescindibile.

