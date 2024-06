Scherma, la lucana Francesca Palumbo vince il titolo italiano di fioretto

Una straordinaria Francesca Palumbo vince per il secondo anno consecutivo il titolo italiano di fioretto femminile al termine di una gara dalle mille emozioni.

Una fase a gironi non brillantissima proietta la potentina dell’Aeronautica Militare nella parte alta del tabellone e, dopo l’agevole affermazione per 15-5 su Sofia Giordani delle Fiamme Gialle, arriva il confronto diretto con la compagna di Nazionale Martina Favaretto, numero uno del seeding: qui, con la vittoria per 15-10 sull’atleta delle Fiamme Oro, arriva la prima svolta della giornata.

Poi, dopo un altro successo per 15-5 a spese di Serena Puglia del Frascati Scherma, un altro passaggio cruciale per la potentina con la sofferta affermazione per 10-9 sulla compagna di club Aurora Grandis grazie alla stoccata vincente piazzata a 11” dalla fine del minuto supplementare e con la priorità a favore dell’avversaria.

In semifinale Palumbo si è imposta col punteggio di 15-8 sulla portabandiera azzurra di Parigi Arianna Errigo dei Carabinieri (terza a pari merito con Camilla Mancini delle Fiamme Gialle) e, al termine di una giornata caratterizzata da un crescendo irresistibile, è arrivato per la terza volta un 15-5 a favore nella finale con la finanziera Beatrice Monaco.

Al termine della gara Francesca Palumbo ha commentato così il suo bis tricolore: “Rispetto all’anno scorso c’è una grande differenza: un anno fa ero partita forte sin dal girone preliminare, stavolta le cose inizialmente non si erano messe bene e la gara si è trasformata in una corsa a ostacoli. Ma alla fine questo titolo me lo gusto ancora di più perché è stato conquistato di rincorsa, guadagnandomelo un passo per volta. Posso sentirmi orgogliosa per essere riuscita, nonostante un inizio difficile, a risvegliare sempre più sensazioni positive raddrizzando quella che pareva essere una giornata storta: questa è stata la cosa più importante”.

