È di Crispiano il più giovane istruttore italiano di pickleball

A soli 18 anni è il più giovane istruttore italiano di pickleball, disciplina definita il “nuovo padel” e destinata a prenderne presto il posto. Si chiama Emanuele Imperio, è tesserato per l’Asd Tennis Crispiano, ma da sempre si allena allo storico Circolo Tennis Taranto, fucina di campioni come Roberta Vinci.

Anche Emanuele è immagine del nuovo corso del tennis italiano che, grazie ai suoi giovani campioni, sta ottenendo successi insperati fino a poco tempo fa. La passione per questo sport, infatti, è esplosa negli ultimi anni, anche grazie alla rapida diffusione del Padel che ha contagiato numerosi sportivi, come dimostrato dal proliferare di impianti dedicati.

L’arrivo in Italia del pickleball, dopo la popolarità acquisita negli Stati Uniti, ha “costretto” la Federazione Italiana Tennis e Padel a seguire il fenomeno e attivare dal 2023 corsi mirati, formando di conseguenza anche i primi istruttori. Tra questi c’è Imperio, che era già istruttore di tennis ed è stato tra i primissimi ad acquisire la qualifica di primo grado per il pickleball.

Le differenze con il padel non sono poche, seppur apparentemente potrebbe sembrare il contrario: il campo da pickleball è più piccolo e non è recintato, le racchette sono anch’esse più piccole e la palla è in plastica cava e forata. Tutto ciò comporta competenze tecniche specifiche, che la Federtennis ha deciso di codificare in un percorso formativo ben definito.

L’auspicio è che la nuova disciplina possa radicarsi ulteriormente con tornei, corsi e raduni, sia sul territorio nazionale, sia nella provincia ionica, dove una solida tradizione ha fatto in modo che anche le innovazioni del tennis trovassero spazio.

