Futsal A/M, Davide Moura torna al Manfredonia come allenatore

Il Vitulano Drugstore Manfredonia annuncia un’importante novità per il settore tecnico e giovanile: il ritorno di Davide Cláudio Rei Moura. Il capitano della storica seconda promozione in Serie A, fidato collaboratore di mister David Ceppi, torna al club sipontino in una nuova veste: quella di tecnico.

Dopo aver salutato il futsal giocato, Moura ha conseguito l’abilitazione da allenatore di calcio a 5, licenza A, al Centro Tecnico FIGC di Coverciano. Questa esperienza, arricchita dalla collaborazione con figure di spicco come Franck Ribéry, ha ulteriormente accresciuto le sue competenze.

Il portoghese assumerà diversi ruoli nella stagione 2024/25: collaboratore tecnico della prima squadra, capo allenatore dell’U19 nazionale e direttore tecnico di U17 e U15 regionali. La sua esperienza internazionale sarà fondamentale per la crescita del club sia nel breve che nel lungo periodo.

Nato nel 1986, Moura ha iniziato la sua carriera nel Boticas, Liga portoghese, passando poi al Fundão con cui ha vinto campionato e coppa nazionale. Ha conquistato il campionato del Kuwait con il Kazma nel 2014 e ha avuto esperienze in Italia con Luparense, Real Rieti e Feldi Eboli. Con il 360GG Monastir ha vinto la Serie A2 e ha avuto una grande annata in Serie A, guadagnandosi la fiducia del Vitulano Drugstore Manfredonia.

La società, nel riaccogliere Davide Moura con fiducia e affetto, annuncia che presto comunicherà le date per l’attività giovanile, scolastica e di base.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author