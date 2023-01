Futsal A/F: Real Statte paga i soliti errori e cade anche a Verona

Non si sblocca l’Italcave Real Statte, che cade a Verona per 3-1. Condannate dai pochi errori commessi, le ioniche hanno reagito, ma ancora una volta con poca incisività.

Statte al via con Margarito, Russo, Valeria, Marangione, Titova. Scaligere con Fichera, Pomposelli, Puttow, De Angelis, Coppola.

Al nono Puttow se ne va sulla sinistra tira sul palo di Margarito e sorprende l’estremo ionico. Passano 5 minuti e, sempre dalla sinistra, De Angelis in libertà batte sotto la traversa l’estremo tarantino. Nella ripresa Titova commette fallo su Coppola, rigore: dischetto la giocatrice veronese sbaglia la conclusione. L’episodio scatena la reazione delle tarantine che si concretizza al dodicesimo: Discaro in diagonale per Bergamotta brava ad anticipare Fichera. La gara si riapre, ma un nuovo errore difensivo permette a De Cao di chiudere sul 3-1. Maggi si gioca il portiere di movimento che per 2 volte sfiora il gol del 3-2.

Questo il pensiero del trainer Maggi a fine gara. “Purtroppo paghiamo in maniera costante i nostri errori. Dispiace perché la squadra ci mette l’anima e meriterebbe qualcosa in più. Abbiamo capacità di soffrire e ripartire, se riuscissimo a essere più concrete risolveremmo buona parte dei nostri problemi. È vero che con Verona abbiamo giocato un primo tempo non all’altezza, ma nella ripresa avremmo meritato qualcosa in più, anche di giocarcela fino alla fine con un gap inferiore alle due reti. Purtroppo, gli errori si stanno rivelando decisivi nell’ultimo periodo”.

AUDACE VERONA-ITALCAVE REAL STATTE 3-1 (2-0 p.t.)

AUDACE VERONA: Fichera, Pomposelli, Puttow, De Angelis, Coppola, Valente, Rasetti, De Cao, Exana, Bisognin, Biasiolo, De Berti. All. Donisi.

ITALCAVE REAL STATTE: Margarito, Russo, Valeria, Marangione, Titova, Convertino, Pascual, Discaro, D’Errico, Acquaro, Bergamotta, Linzalone. All. Maggi (Marzella squalificato).

MARCATRICI: 9’03” p.t. Puttow (AV), 14’45” De Angelis (AV), 12’18” s.t. Bergamotta (S), 14’47” De Cao (AV)

AMMONITE: Titova (S)

NOTE: al 2’45” del s.t. Coppola (AV) fallisce un rigore

ARBITRI: Andrea Saggese (Rovereto), Francesco Sgueglia (Finale Emilia) CRONO: Elena Lunardi (Padova)

