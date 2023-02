Futsal A/F: Lazio e Irpinia, momento verità per il Real Statte

Lo scatto decisivo passa sicuramente dalle prossime due gare. Per l’Italcave Real Statte è arriverò il tempo della concretezza, che deve necessariamente passare dai prossimo 80 minuti effettivi. Dalla gara interna di sabato 11 febbraio (ore 18) con la Lazio e dalla trasferta con l’Irpinia della prossima settimana, tutto in pochi giorni.

Non mancano le novità in casa rossoblù: Marzella può contare anche su Pascual e Gea, in crescita di condizione, anche se non ancora al top. Da comprendere la situazione di Valeria, costretta ad abbandonare la gara con il Bitonto dopo pochi minuti. Stringerà i denti e con la Lazio ci sarà.

Anche se l’infermeria non è completamente svuotata, il tecnico Tony Marzella chiede il totale sacrificio per queste due sfide che ora valgono tanto per risalire in classifica. “Abbiamo fatto passi avanti nel gioco, nella capacità di soffrire, nel creare occasioni e anche nella concretezza. Ora serve pigiare il piede sull’acceleratore, le giornate a disposizione stanno diminuendo. Le prossime due gare ci daranno delle risposte chiare sul nostro futuro. Abbiamo affrontato già due volte la Lazio in trasferta in questa stagione: è una squadra forte, ma dobbiamo sfatare il tabù interno che comincia a pesare. Serve farlo al più presto. Poi, il match con l’Irpinia della prossima settimana ci dirà qualcosa in più sul futuro. Siamo carichi, avere più rotazioni è una buona notizia, con la speranza di poter contare, a breve, su tutto il roster a disposizione, cosa mai successa in questo campionato”.

