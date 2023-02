Futsal B/M: La New Taranto chiede strada al Bitonto

La New Taranto cerca l’ottava vittoria consecutiva. I rossoblù ospiteranno al PalaFiom il Bitonto, nel match in programma alle 18.00 di sabato 11 febbraio. Gli ionici vogliono riscattare la sconfitta subita mercoledì in Coppa e mantenere la prima posizione in classifica. La gara sarà diretta da Andrea De Luca di Paola e Antonio Mandaradoni di Vibo Valentia. Al cronometro ci sarà Carlo Tomasi di Taranto.

A presentare il match è il capitano Gianluca Bottiglione: “Con il Bitonto mi aspetto una partita di intelligenza e carattere. Loro sono ben organizzati, servirà una fase difensiva perfetta per poi finalizzare in maniera concreta e portare i tre punti a casa. La sconfitta in coppa ha lasciato molta delusione, ma anche voglia di riscatto. Perdere fa parte del gioco, però dobbiamo avere la forza di rialzarci, andare avanti e cercare di vincere questo campionato a cui teniamo molto. Quella con il Bitonto deve essere la partita del riscatto e lo dimostreremo a tutti: società, tifosi e allenatore. Perché questo Taranto non è solo una squadra, ma anche un gruppo e una famiglia”.

Condividi su...



Linkedin

email