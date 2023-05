Futsal A/F: Bitonto apre i playoff in trasferta con il VIP

Archiviata la regular season è tempo di tuffarsi immediatamente nei play off scudetto per il Bitonto, che domani affronterà in trasferta le venete del Vip C5.

Con 32 punti conquistati, figli di otto vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte, e con 76 goal segnati e 93 subiti, le venete, dopo un campionato straordinario, sono riuscite a guadagnarsi la settima piazza in classifica che le è valsa la possibilità di disputare i play off scudetto.

Un’occasione storica, in cui Troiano e Balardin, autrici rispettivamente di 17 e 13 reti, sono i pericoli numero uno per il Bitonto.

Il Bitonto è al quarto incrocio stagionale con la VIP avendola incontrata sia in campionato che nel turno preliminare di Coppa Italia, a novembre. Leonesse, che dopo la vittoria rotonda per dodici reti a due contro la Kick Off Milano, una settimana dopo la conquista della Coppa Italia, arrivano a questi play off da seconde in classifica solo per la differenza negli scontri diretti col Pescara, in quanto la classifica recita 68 punti per entrambe.

Un traguardo impensabile, per una società solamente al suo secondo anno nel massimo campionato nazionale. Numeri da record, come le 22 vittorie (più di tutti, ndr), i due pareggi e le due sconfitte, a fare da contorno ai 157 goal segnati a fronte dei soli 43 subiti. Un attacco atomico, da cui vengono fuori in maniera prepotente le 50 reti di Lucileia e le 42 di Renatinha.

Marzuoli cerca di isolare le ragazze dall’entusiasmo in città per la vittoria della Coppa Italia: “Da domenica inizia un nuovo torneo – dice il tecnico -.. Quello che abbiamo fatto finora serve solo per decidere chi gioca in casa e chi gioca fuori. I valori vengono nuovamente azzerati. A noi spetta la trasferta più lunga di questa domenica. Ma andiamo a San Martino di Lupari per fare la nostra solita partita e mettere in campo quello che sappiamo fare e cerchiamo di preparare al meglio in settimana. Ovviamente l’ambiente è euforico per la conquista del primo trofeo della storia e questo potrebbe essere da una parte un ulteriore stimolo per la squadra dall’altra potrebbe portare a distrazioni. Abbiamo dimostrato che se siamo compatti possiamo giocare contro chiunque a testa alta. E questo non è il momento delle distrazioni.

Diana Santos è sempre più faro del gioco di questa squadra e domenica ha messo a segno la prima tripletta “italiana”: sono molto contenta di come sta andando la stagione e delle mie prestazioni. Da difensore sto riuscendo a dare un grosso contributo alle compagne di attacco e questo mi piace e mi diverte molto. Nel gioco moderno un difensore deve comportarsi come attaccante così come gli attaccanti devono essere i primi difensori. La compattezza del gruppo di quest’anno fa in modo che riusciamo a fare bene entrambe le fasi, lavoriamo sodo, ci divertiamo in partita e i risultati si vedono.

Ad arbitrare la partita primo arbitro sarà Andrea Cini coadiuvato da Mario Certa come secondo e Fabio Pozzobon, terzo. Al cronometro Giacomo Voltarel. Si gioca al meglio delle tre gare. Gara 2 è in programma Sabato 13 alle 15:45 nella tradizionale cornice del PalaPansini di Giovinazzo. Primo appuntamento play off, quindi, domenica pomeriggio alle 14 in Diretta su FutsalTV dal Palalupe di San Martino di Lupari.

