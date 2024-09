Frecciarosa 2024: la prevenzione viaggia sui treni

Riparte per il quattordicesimo anno la campagna *Frecciarosa*, promossa dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS, con il patrocinio del Ministero della Salute e la collaborazione dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). L’iniziativa, che durerà per tutto il mese di ottobre, offre ai viaggiatori a bordo dei treni Frecce, Regionali e Intercity consulenze gratuite sulla prevenzione oncologica.

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati oltre 395mila nuovi casi di tumore, con il tumore della mammella che resta il più diffuso. La campagna mira a incentivare la prevenzione e i corretti stili di vita, offrendo anche teleconsulti medici attraverso la piattaforma *Frecciarosa.it*.

Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel diffondere la cultura della prevenzione, soprattutto in relazione al tumore al seno. Tra le novità di quest’anno, il 24 ottobre a Roma sarà attiva un’unità mobile presso lo scalo ferroviario di San Lorenzo per offrire gratuitamente prestazioni sanitarie come mammografie e pap test.

L’obiettivo del progetto è promuovere la prevenzione e aumentare l’adesione agli screening oncologici, ancora troppo bassa in alcune regioni. La presidente di Fondazione IncontraDonna, Adriana Bonifacino, ha ribadito la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione, ricordando che una diagnosi precoce può salvare vite.

Il Ministero della Salute, AIOM e numerose istituzioni scientifiche e sanitarie partecipano all’iniziativa, che vede anche il supporto di testimonial del mondo dello spettacolo e dello sport.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author