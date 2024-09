Ridotte stime di vendita per 2024, Stellantis crolla in Borsa

Giornata nera per Stellantis in Borsa, con il titolo che ha perso fino al 14,7% dopo l’annuncio della riduzione delle stime di vendita per il 2024 di 200mila vetture, toccando il livello più basso dal 21 luglio 2022. La crisi ha coinvolto anche altre case automobilistiche, con Aston Martin che ha registrato il peggior calo a Londra, crollando del 24,51% a seguito della revisione al ribasso della sua guidance. A Francoforte, le vendite hanno colpito Porsche Holding (-2,86%), BMW (-2,42%) e Mercedes (-2,44%), mentre a Parigi Renault ha subito un calo del 5,57%, alimentato da voci su una possibile fusione con Stellantis. Perdite più contenute per Volvo a Stoccolma, che ha chiuso con un -1,58%.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author