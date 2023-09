Francia: Ex Bari Grosso nuovo allenatore dell’Olympique Lione

Fabio Grosso è il nuovo allenatore dell’Olympique Lione, in Ligue 1. Lo rende noto lo stesso club francese in un comunicato. “Il primo giocatore italiano a vestire i nostri colori tra il 2007 e il 2009 aggiunge una nuova pagina alla sua storia personale con il nostro Club”, si legge. “L’ex difensore della Nazionale italiana, Campione del Mondo nel 2006, ha firmato fino al 30 giugno 2024, con la possibilità di prolungare il contratto per un’ulteriore stagione”, comunica il Lione.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp