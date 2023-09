Monza: Palladino, ‘Lecce migliorato, ora ha più qualità’

Un anno di Monza per Raffaele Palladino, al timone dei biancorossi dal settembre del 2022: “Per me è un orgoglio aver difeso questi colori e aver raggiunto grandi risultati. Proveremo a fare ancora di pù”. Anche perché, per Palladino il livello qualitativo della Serie A si è alzato: “Le prime si sono rinforzate, così come quelle di metà classifica e le medie come noi. Cercheremo di giocarcela sempre con tutti, la mentalità deve essere quella. Il mio lavoro non cambia, semmai devo lavorare di più. Il calcio non ha memoria e i risultati dello scorso anno non contano. Pressioni? Le prendo come un’opportunità di crescita: sarebbe troppo bello se fossero solo rose e fiori e si vincessero tutte le partite”. Palladino, alla vigilia della sfida interna al Lecce di domenica alle 15, chiude sul mercato degli svincolati e sui salentini: “Abbiamo Galliani che se ne occupa, siamo in buone mani. Ora pensiamo al Lecce, che è in momento di entusiasmo ed è migliorato rispetto allo scorso anno, con più qualità in mezzo al campo”.

