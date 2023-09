Pisa-Bari 1-1, ci pensa Akpa-Chuckwu a salvare l’imbattibilità biancorossa

PISA – Ad essere decisivo è il ragazzo che non ti aspetti. È grazie ad un giovane proveniente dalla formazione Primavera, il classe 2005 Akpa-Chuckwu, che il Bari evita la sconfitta contro il Pisa: molto sterile e con poche idee la squadra biancorossa dalla cintola in su, se non fosse per un paio di sortite di Nasti. I nerazzurri, a parte il gol, fanno comunque poco per incrementare il proprio vantaggio e chiudere il match. Ne viene fuori una gara poco elettrizzante e con i padroni di casa che chiudono anche in inferiorità numerica. Finisce 1-1 la sfida dell’Arena Garibaldi.

ANDAMENTO LENTO. Novità di formazione tra i biancorossi: nel 4-3-2-1 di partenza di Mignani ci sono Zuzek (al posto di Di Cesare) e Acampora. Riconfermati in avanti Nasti, Morachioli e Sibilli. Non è comunque un Bari che brilla per vivacità quello del primo tempo: ritmi molto bassi, poca verve in fase offensiva. Al 5′ c’è però una buona potenziale occasione: punizione di Acampora, palla in area e allontanata dai toscani, poi ci prova Maita con una botta tanto decisa quanto scoordinata. Non impeccabile un minuto dopo Brenno nella gestione del pallone, che alla fine non consente di produrre sortite pericolose da opere nerazzurra, col tiro finale di Marin decisamente alto. Ma all’ 11′ la squadra di Aquilani passa in vantaggio: angolo di Veloso dalla sinistra, respinge la difesa biancorossa ma dal limite dell’area si fa trovare pronto Beruatto che al volo e di prima intenzione fa partire un tiro potente e preciso sul quale Brenno nulla può. La reazione del Bari del Bari e troppo timida e arriva solo con Sibilli, prima al 20′ con una girata terminata a lato, poi al 23′ con un rasoterra dalla lunga distanza. Si fa male nel Pisa al 33′ D’Alessandro: cambio forzato per Aquilani, dentro Barbieri. Si va al riposo dopo 5′ di recupero.

CI PENSA AKPA. Non esaltante neppure l’inizio del secondo tempo. Per una prima vera occasione da gol bisogna attendere il 62′: bella punizione di Achik dalla trequarti, stacco di testa di Zuzek che termina fuori. Al 65′ ancora Nasti, pericoloso: riceve palla da Morachioli, poi scaglia in piena area un bolide su cui Nicolas si trova costretto alla deviazione in angolo. All’81’ reazione blanda del Pisa su punizione con Leverbe ma la palla va sulla barriera. Al netto di queste occasioni il Bari sembra non avere idee sul fronte offensivo, ma a sorprendere tutti ci pensa uno dei nuovi entrati, Akpa-Chukwu, peraltro proveniente dal vivaio. All’84’ la svolta per il pareggio: sgroppata di Dorval da destra, superato Esteves e palla in mezzo proprio per il baby biancorosso che da rapace d’area brucia la difesa pisana sul tempo e beffa Nicolas. È 1-1. Poi la gara si chiude col rosso rifilato a Nagy (decisivo l’ultimo giallo per fallo su Benali) e quattro minuti di recupero.

PISA-BARI 1-1

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Leverbe, Canestrelli; D’Alessandro (35’ pt Barbieri), Veloso (15’ st Nagy), Marin, Beruatto; Arena (15’ st Toure), Valoti (30’ st Esteves); Moreo (15’ st Mlakar). A disposizione: Loria, Caracciolo, Vignato, Jureskin, Masucci, De Vitis, Barberis. All. Aquilani.

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci (15’ st Frabotta); Maita (15’ st st Achik), Maiello, Acampora (42’ st Benali sv); Sibilli, Morachioli (27’ st Aramu); Nasti (27’ st Akpa-Chukwu ). A disposizione.: Farroni, Pucino, Matino, Di Cesare, Bellomo, Edjouma, Koutsoupias. Allenatore: Mignani.

ARBITRO: Abisso di Palermo. ASSISTENTI: Cipressa-Yoshikawa. IV. Renzi. VAR: Gariglio. AVAR. Marchetti. MARCATORI: 11’ pt Beruatto (P), 41’ st Akpa-Chukwu (B)

NOTE. Ammoniti: Acampora (B), Leverbe (P), Valoti (P), Nagy (P), Akpa-Chukwu (B). Espulsi: al 44’ st Nagy (P). Recuperi: 5’pt; 4’st.

