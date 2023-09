Pisa-Bari, Mignani: “Credevo in Akpa. Alla lunga siamo emersi anche noi”

PISA. Mister Mignani parte dall’analisi della sfida contro il Pisa partendo dal gol decisivo per il Bari a firma del giovane Akpa-Chuckwu: “Il ragazzo per la fisicità che ha può già stare tra i grandi, l’ho gettato nella mischia anche per questo. Si è fatto trovare al posto giusto e nel momento giusto. Partita difficile? Nemmeno a Cremona abbiamo creato, pur vincendo. Non si può pensare di non soffrire, cosa che a noi è successa nei primi venticinque minuti. Ci hanno sovrastato fisicamente. Poi siamo cresciuti anche noi e abbiamo messo il Pisa nelle condizioni di non far più male. Ad certo punto eravamo noi ad essere più freschi di loro e credo che il pareggio sia maturato anche per questo. Continuiamo a lavorare e speriamo di recuperare Diaw. Acampora? Per me stava bene, l’ho tenuto in campo finché è stato possibile”.

E’ stata una prima volta anche per Achick: “Cerchiamo di far crescere individualmente, pensiamo possano esserci giocatori utili dall’inizio ed a partita in corso. Achick credo abbia rotto il ghiaccio, le qualità le ha ma deve essere ancora più propositivo e meno timido. Anche se difronte c’era un Pisa molto forte a livello individuale. Anche per questo il punto me lo tengo molto stretto”.

Su Nasti: “Sapevamo fosse un po’ stanco, lui è a posto”.

