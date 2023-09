Taranto: Guida amaro, ‘Potevo dare di più, non mi è stato concesso’

(Di Anthony Carrano) Le strade del Taranto e di Michele Guida si sono divise. L’ex fantasista del Vastogirardi, a un passo dalla Nocerina, chiude la sua avventura in maglia rossoblù dopo aver disputato 21 partite con 4 reti. Dopo la risoluzione del contratto, Guida ha voluto salutare tutti i tifosi del Taranto tramite un messaggio lasciato sul proprio profilo Instagram. Nel suo post non nomina mai Capuano: “Sono tante le cose che vorrei dire, ma mi limito a dirvi che ho un grosso rammarico, perché ho vissuto momenti bellissimi con voi e penso che avrei potuto dare ancora molto ma non mi è stato concesso per cause non di mia competenza…ma devo ringraziare tutti, in primis voi tifosi che fino all’ultimo giorno mi avete sempre mostrato la vostra vicinanza e il vostro supporto tutt’ora che sono andato via, la società per la grandissima opportunità di giocare con un maglia e in uno stadio così blasonato e infine tutti i compagni e lo staff che ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa… Ancora una volta Grazie Taranto”.

