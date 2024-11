Francavilla Fontana, tamponamento multiplo sulla Statale: ferito un carabiniere

FRANCAVILLA FONTANA – Cinque mezzi coinvolti – tra cui una gazzella dei carabinieri – diversi feriti – tra cui un militare condotto in ospedale – e tanta paura sulla Statale 7, tra Francavilla Fontana ed Oria. Questo il bilancio del sinistro verificatosi intorno alle 18.30 in Superstrada, in direzione Brindisi: secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un tamponamento multiplo, per altro in differita. A innescare originariamente il sinistro lo scontro tra due auto.

La terza auto, ovvero una pattuglia della radiomobile intervenuta sul posto per rilevare l’incidente, sarebbe stata quindi tamponata da un altro mezzo, a sua volta travolto da un quinto veicolo. Una terribile e pericolosa carambola che ha poi richiesto l’intervento di mezzi di soccorso e forze dell’ordine

Sul posto, polizia stradale, polizia locale di Francavilla, vigili del fuoco e 118.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

