FRANCAVILLA FONTANA – Dinamica tutta da accertare per il sinistro che all’alba di oggi, venerdì 5 aprile 2024, si è verificato sulla Statale 7, all’altezza dello svincolo Francavilla Centro. L’impatto tra un’autocisterna e una monovolume Peugeot guidata da una donna, rimasta lievemente ferita e soccorsa dagli operatori del 118. I paramedici si sono recati sul posto insieme ai carabinieri della compagnia della Città degli Imperiali.

Scontro camion-auto in Statale: donna in ospedale

La signora, dopo le prime cure, è stata accompagnata in ambulanza al Pronto soccorso del vicino ospedale “Dario Camberlingo” in codice giallo. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante. La viabilità del tratto è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e mezza in sicurezza. La strada è stata riaperta già di prima mattina, dopo circa 30 minuti.

