FRANCAVILLA FONTANA – Punto dalle api, accusa un malore e si accascia al suolo, senza vita. All’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare per il 68enne di Francavilla Fontana Francesco Damone, piuttosto noto sui social per i suoi video su TikTok come Franco Demon, morto a causa di un fatale shock anafilattico. I fatti questa mattina, nelle campagne tra Oria e Francavilla Fontana. Sul posto, i carabinieri della locale stazione per le verifiche del caso. Secondo la ricostruzione operata dai militari, il malcapitato era stato punto da delle api, tanto da aver chiesto ausilio ad un anziano che si trovava nei paraggi. Tuttavia, pochi minuti dopo, il 68enne si è accasciato al suolo a seguito di uno shock anafilattico risultato fatale, come accertato da personale sanitario del 118 intervenuto dopo l’allarme. La salma è stata restituita ai familiari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp