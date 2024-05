Francavilla Fontana, polemiche per la location scelta per sala commiato per i riti funebri civili

Il consiglio comunale di Francavilla Fontana con i voti della maggioranza ha approvato lunedì scorso una mozione per individuare una sala del commiato per i riti funebri civili con la possibilità di realizzarla presso i locali dell’ex laboratorio urbano di via Zullino dove opera la Croce Rossa Italiana. Mozione presentata dal gruppo consiliare del PD e da Articolo 9. L’opposizione vorrebbe invece che venisse individuata un’altra sede in quanto quella prescelta, a giudizio di Maria Passaro, (gruppo “La Città di tutti”) è “inadeguata, irregolare in base alla legge ed al regolamento e poco opportuna”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author